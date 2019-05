Kæmpe projekt: Borgermøder blev en blandet succes

Tidligere på foråret inviterede Tønder Kommune til seks borgermøder, der skulle være med til at kickstarte det store Bevæg dig for livet-projekt lokalt. To møder måtte udskydes, mens der var fornuftig opbakning til de fire gennemførte.

TØNDER: Det opfattende Bevæg dig for livet-projekt er ved at blive løbet i gang i Tønder Kommune, men det er ikke alle steder, borgerne løber med - endnu i hvert fald.

Målet er at gøre næsten 4000 flere borgere fysisk aktive i kommunen, og som et led i at få kickstartet projektet inviterede Tønder Kommune tidligere på foråret til hele seks borgermøder i seks forskellige byer - men måtte se sig nødsaget til at droppe de to.

I Bredebro og Tønder var der simpelthen for få tilmeldinger.

- Det var da en kedelig udvikling, erkender projektleder Esben Thøstesen, der fortæller, at man i stedet for at aflyse så udskød borgermøderne.

Noget entydigt svar på, hvorfor det gik, som det gjorde, har Esben Thøstesen ikke fået.

- Jeg har fået nogle forskellige input til det, men det er meget forskelligt. Nogle synes, de har løbet til mange ting, og andre mente, at deres sæson var på hæld, fortæller Esben Thøstesen, der påpeger, at han ikke har spurgt de, der ikke kom.

- Jeg håber da ikke, at det er fordi, folk ikke synes, at projektet er interessant. Vi har i hvert fald gjort, hvad vi kunne for at synliggøre møderne, fortæller han.