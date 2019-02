Kæmpe interesse for topkamp: Tønderhal 2 totalt udsolgt

Fredericia kommer

Ikke bare interessen, men også placeringen i 1. division underbygger, at det er "årets mest afgørende kamp", som Kim Wittenkamp betegner opgøret.

Til de faste fans, der er vant til, at hjemmebanen i hal 2 er varm for gæsterne, så kommer her et koldt gys: På billetterne, der er solgt på www.nembillet.dk kan TMT-folkene nemlig se, at mange af køberne er fra Fredericia. Hertil skal lægges, at gæsterne ifølge regler fra Dansk Håndboldforbund skal have en bestemt procentdel af pladserne tildelt.

- Jeg forventer, at 30 procent af siddepladserne bliver besat af Fredericia-fans, siger Kim Wittenkamp.

Sponsoransvarlig for TM Tønder, Pia Thomsen, fortæller, at telefonerne på TM Tønders kontor i den grad gløder i disse dage.

- Folk ringer til os, fordi de ikke kan forstå, at de ikke kan bestille billetter på nettet, siger Pia Thomsen.