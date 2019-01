Kæmpe interesse for stort volleyballstævne

70 hold tilmeldte sig Tønder Cup på et kvarter, og der er nu venteliste til den årlige volleyballturnering i Tønder.

Tønder: Den 1. januar klokken 12 blev der åbnet for tilmelding til den årlige volleyballturnering Tønder Cup, og der gik ikke mange minutter, før alle pladser var besat.

På et kvarter var der fyldt op i alle dame-, herre- og mix-rækker ved stævnet, der har over 40 år på bagen. Over 20 hold er sat på venteliste.

- Det er meget overvældende med den interesse, der hvert år vises for vores stævne, udtaler TSV 75's formand, Andreas Jung i en pressemeddelelse.

Det er rekord med en fyldt Tønder Cup efter kun 15 minutter, og 70 hold og over 500 spillere er nu klar til stævnet.

Ifølge pressemeddelelsen får volleyballklubben ofte henvendelser om, hvordan man afvikler et stævne, der kan tiltrække så mange forskellige klubber og hold.

- Vi har efterhånden mange års erfaring med afvikling af stævnet, og vi er et lille udvalg på cirka 10 personer, der arbejder sammen og fordeler opgaverne imellem os. Det er selvfølgelig et stort arbejde, men alle opgaver er velbeskrevet, og det plejer at køre på skinner. Vi er stolte af vores stævne, og vi har heldigvis en fantastisk flok loyale frivillige, udtaler volleyballklubbens formand Andreas Jung.

Tønder Cup afvikles i år fra den 26. til den 28. april i Tønder Sport- & Fritidscenter.