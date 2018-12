Der var ikke meget vand i hanerne hos forbrugerne under Løgumkloster vandværk mandag eftermiddag. Under renoveringen af en hovedvandledning ved 14-tiden skete et brud, som det efterfølgende tog næsten seks timer at få bugt med.

Tønder Forsyning A/S er driftsselskab for affaldsbehandling, spildevand og drikkevand i Tønder Kommune. Selskabet er en selvstændig enhed, der ejes af Tønder Kommune.Tønder Forsyning driver vandværkerne i Tønder, Løgumkloster og Højer, og sikrer drikkevandsforsyningen på Rømø gennem et samarbejde med Skærbæk vandværk. Dermed får cirka 9700 husstande deres drikkevand gennem Tønder Forsyning. Selskabet håndterer samtidig spildevand fra 15.700 husstande.

Tæt på værket

Bruddet opstod i forbindelse med en underboring kun omkring 150 meter fra vandværket og ramte en hovedledning med en diameter på 250 millimeter.

Alt disponibelt mandskab gik straks i gang med at lukke for ventilerne omkring det store brud for at lukke for vandtilførslen til det ødelagte rør.

Imens pumpede vandværket helt op til 450 kubikmeter vand ud i timen på grund af bruddet.

- Da det efter en times tid endnu ikke er lykkedes os at stoppe helt for vandet til bruddet, tager vi beslutningen om at lukke værket helt ned, så vi kan få plads og få udført reparationsarbejdet. Nedlukningen af værket var også for at undgå at det løb tør. Beslutningen blev taget vel vidende, at det ville berøre og give gener for endnu flere vandkunder. Men det var en nødvendighed for at få lukket hullet og få udskiftet det beskadigede rør hurtigst muligt, siger John Pies Christiansen.