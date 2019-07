For de fleste bilentusiaster er det ikke altid nok med ét projekt ad gangen. Men de færreste danske bilfanatikere har prøvet at købe så stort ind som den handel, Kenneth Falke og Falke Biler fra Vejen og Kolding netop har lavet i Frifelt. 59 specialbiler stod gemt væk, men nu skal de på vejen igen.

FRIFELT/VEJEN: Sommetider trækker man en lykkepose, men det er nok de færreste, der kan sige, at de har købt en så stor lykkepose som den, bilforhandleren Kenneth Falke i øjeblikket er ved at pakke ud i Frifelt.

59 specialbiler stod efterladt i to lagerhaller i Frifelt efter den amerikanske ejendomsinvestor og millionær Carmi Cohen flyttede tilbage til staterne. Bag sig efterlod han sin virksomhed, og som dansk lovgivning foreskriver, så tvangsopløses et firma, hvis årsregnskabet ikke indleveres. Det åbnede efter lang tid muligheden for et køb - og således endte Kenneth Falke med muligheden for at købe en stor del af amerikanerens bilsamling - ubeset.

- Det stammer fra en tvangsopløsning af et firma, som ikke leverede regnskab. Inden havde jeg hørt om stedet, og da jeg ansatte en af hans tidligere ansatte, som dog ikke var på talefod med ham på det tidspunkt, kom der så småt gang i processen. Jeg fik de to til at tale sammen igen, og i dag er de gode venner igen.

Han fortsætter:

- Og bilerne? Jeg mener, at det er biler, som knap 60 forskellige entusiaster burde få glæde af, snarere end at de bare står her og samler støv. Og det er sådan set hele meningen med, at jeg købte det, forklarer Kenneth Falke.