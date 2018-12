Juleindbrud: Ukendte tyve rydder container for fyrværkeri

En aflåst container ved Jem & Fix i Skærbæk er i juledagene blevet opbrudt og tømt for dens indhold. Overvågningsbilleder kan måske hjælpe politiet med at finde frem til gerningsmændene.

- Containerne er ikke fyldte, fordi vi skal overholde sikkerhedsreglerne. Der må kun være et bestemt antal kilo i dem. Men det, der var i containeren, er væk, siger han.

Sådan var situationen for de ansatte hos Jem & Fix i Skærbæk torsdag morgen. En container fyldt med nytårsfyværkeri, der var opstillet ved butikken på Nørre Skærbækvej, er i juledagene blevet opbrudt og tømt for dens indhold. Hvor meget de ukendte gerningsmænd er sluppet af sted med, kan driftschef ved Jem & Fix, Peter Nyboe, Vejle, ikke sige med sikkerhed.

SKÆRBÆK: Netop som handlen for alvor skulle gå i gang, var der ikke noget at handle med.

Fyrværkeri er en attraktiv vare. Det er sket før, at vi har været udsat for indbrud et eller andet sted i landet.

Ifølge vicepolitikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi, har politiet ikke umiddelbart noget at gå efter. Men ordensmagten kan måske få hjælp fra det overvågningsudstyr, som Jem & Fix har etableret ved kædens 118 butikker fordelt over hele landet.

Der skal mere end en trillebør, men mindre end en stor lastbil til for at tømme den 10 fods container, der er blevet opbrudt. Den var ellers sikret med en kraftig hængelås.

Ikke første gang

Ifølge driftschefen er det ikke første gang, at Jem & Fix har været udsat for indbrud og tyverier i forbindelse med fyrværkerisalget op til nytår.

Forbyggelseskonsulent ved Brand & Redning Sønderjylland, Per Frandsen, siger, at en 10 fods container, som den ved Jem & Fix i Skærbæk maksimalt må indeholde fyrværkeri med op til 50 kilo krudt. Alt efter hvilken type fyrværkeri der er tale om, svarer det til, at containeren er omkring halvt fyldt.

Når kunderne i Skærbæk torsdag formiddag hos Jem & Fix gik forgæves efter nytårsfyrværkeri, og muligvis prøvede lykken hos en konkurrent, var der lagt op til at få fyldt varelageret op igen senere på dagen. Dermed skulle der atter være raketter og batterier på hylderne forud for de kommende travle salgsdage frem til årsskiftet.