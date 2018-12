Julehjælp: Flere trængte familier i Tønder Kommune får hjælp

Over 230 julehjælpspakker bliver uddelt i år i Tønder Kommune. Det er et rekordstort antal, som er udtryk for, at stadigt flere frivillige organisationer hjælper trængte mennesker i julen.

Flere søger om julehjælp

Selvom der i år er kommet flere ansøgninger om julehjælp i Tønder Kommune end sidste år, så er det ikke Tove Eskelunds indtryk, at behovet for julehjælp har været stigende i forhold til sidste år.

- Jeg ved det ikke med sikkerhed, men det er min klare fornemmelse, at de mange ansøgninger bunder i, at flere har fået øjnene op for, at der er mulighed for at søge om julehjælp. Der er, som jeg ser det, ikke nogen lovgivningsmæssig begrundelse for, at flere skulle have behov for julehjælp i år i forhold til sidste år. Så jeg tænker, det har noget at gøre med, at flere har fundet ud af at søge. Men dermed ikke sagt, at de pågældende familier ikke har behov for hjælp - for det har de alle, konstaterer Tove Eskelund.

I år har der været omkring 230 julehjælpspakker, der skal fordeles blandt ansøgerne.

- De fleste, der opfylder de kriterier, vi har opstillet, får en julehjælpspakke i år. Vi prioriterer børnefamilierne højst, så de er forrest i køen. Og så selvfølgelig dem, der har overholdt ansøgningsfristen. Men vi oplever rigtig tit, at der er organisationer, der i sidste øjeblik går ind og giver et par julehjælpspakker ekstra, så vi kommer hele vejen rundt, forklarer Tove Eskelund.

Hun og Lisbeth Khalili Kia fordeler julehjælpspakker fra ti forskellige organisationer og frivillige i år. Også det tal er rekordstort.

- Der er flere og flere, der vælger os til at koordinere hjælpen. Vi ser, at der er familier, der søger flere steder, og vi kan være med til at sørge for, at hjælpen ender de rigtige steder, og at vi kan hjælpe flest mulige, forklarer Tove Eskelund.