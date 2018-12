Julefrokost-traditioner for alle

Juletraditionerne er helt på plads i bybilledet i Skærbæk, hvor der lørdag var julefrokost i byens forretninger - og julehygge for alle pengene i julemandens hus.

SKÆRBÆK: I denne julefrokosttid mødes mange traditionelt med familie og venner - men i Skærbæk er der også en tradition, som gør julefrokosten lidt anderledes. Her har man gjort det til en juletradition, at butikkerne hver især byder ind med en ret efter eget valg - og så kan man som gæst besøge en lang række butikker, mens man undervejs også får en julefrokost.

Lørdag formiddag vendte traditionen tilbage - med 13 forretninger og ikke mindst 13 kulinariske tilbud på plads. Blandt arrangørerne fra Skærbæk Erhverv er Eva Schmidt fra El-huset i Skærbæk, og her havde man satset på en solid, sønderjysk tradition - nemlig solægget.

- Det er vist femte gang vi holder julefrokost i butikkerne. Tanken er, at man gør lidt ud af det, og kunderne plejer også at gøre en dag ud af det. Alle bestemmer selv, hvad de vil byde ind med, men her i forretningen valgte vi solægget. Det er jo en sønderjysk tradition, så den vil vi gerne give plads, forklarer Eva Schmidt.