- Problemet var, at folk kom meget sent og spredt, siger Rodrigo, der måtte udskyde livemusikken et stykke tid, da der ikke var troppet ret mange gæster op klokken 22. Til gengæld måtte han hyre liveorkestret til at spille et sæt ekstra i den anden ende.

TØNDER: På forhånd havde festarrangør Christian Rodrigo håbet, at 200 gæster ville finde vej til Schweizerhalle, da han indbød til julebal den 25. december. Intet mindre end 250-300 gæster fandt vejen til de hellige haller, men ikke alt gik, som det var håbet.

Regnskabets time

Festen juledag har gjort arrangøren klogere på et par detaljer: Baren var placeret i Schweizerhalles foyer, men den bør nok flyttes ind til festen i selve salen. Og så er der billetprisen, som Christian Rodrigo også overvejer at hæve en smule fra de 50 kroner, som en billet til juleballet kostede.

Men om der overhovedet bliver noget at rette op på til næste år, vil han lade regnskabet afgøre. For selv om han i første omgang lovede, at der også vil blive julebal i Schweizerhalle til næste år, så er Christian Rodrigo ikke helt så sikker længere.

- Jeg tror, det ender med et underskud, siger Rodrigo.

Christian Rodrigo vurderer, at chancerne for en ny fest er gode, men det bliver under lidt andre forudsætninger næste gang.

- Nu skal vi lige regne ud, om vi har råd til et julebal til næste år, afrunder han.