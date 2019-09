Jubilæum: Veteraner tager turen gennem byen

I år er det 10 år siden, at den 5. september blev indført som flagdag til ære for de personer, der har været udsendt i missioner for Danmark. Tønder har været med i alle år, og markerer jubilæet med march, andagt og komsammen på rådhuset.

TØNDER: Da Danmark tilbage i 2010 indførte den 5. september som national flagdag for landets udsendte, var veteran-foreningerne i Tønder Kommune blandt de første til at gribe muligheden for at være med.

Efterfølgende har der alle år været march gennem byen, parade foran rådhuset og modtagelse på rådhuset. Sådan bliver det også i år.

- Det er aftalt, at deltagerne mødes ved p-pladsen i krydset Ribe Landevej/Carstensgade med afmarch klokken 11.15, fortæller formand for De danske Forsvarsbrødre i Tønder, Allan Poulsen, Tønder.

Han har i alle årene været primus motor bag afviklingen af flagdagen i Tønder, og det var i et samspil mellem forsvarsbrødrene og Tønder Kommune, at der i 2017 blev sat en mindeplade foran rådhuset med inskriptionen "Til ære for Danmarks udsendte i internationale missioner".