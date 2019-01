Job i Tønder: Gældsstyrelsen på charmeoffensiv

Tønder: Gældsstyrelsens primære opgave er at inddrive gæld til det offentlige. Men den 10. januar er fokus rettet mod at hive ny arbejdskraft til Tønder.

Gældsstyrelsen i Tønder er nemlig på jagt efter 38 nye medarbejdere, der skal arbejde med blandt andet sagsbehandling, kvalitetssikring og håndtering af henvendelser via telefon og mail.

For at tiltrække de bedste kandidater til de nye jobs i Tønder, indbyder Gældsstyrelsen til et informationsmøde på torsdag klokken 16 i lokalerne i Tønder.

- Vi har sidste år ansat 130 nye kolleger her i Tønder, og jeg glæder mig til at byde velkommen til endnu flere. Vi er ved at være i mål med vores rekruttering af nye medarbejdere, så sidder man derude og brænder for at være en del af holdet og med i den udvikling, som styrelsen står midt i lige nu, er det ved at være sidste chance, og man skal endelig ikke holde sig tilbage, siger underdirektør i Gældsstyrelsen, Brian Breer Clausen, i en pressemeddelelse.