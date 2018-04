"Jeg giftede mig med en fremmed"

Louise Møller nåede ikke engang at være gift i tre måneder, før det viste sig, at hendes mand, Simon, havde stjålet Louises NemID og oprettet mindst fire kviklån i hendes navn. Men hermed sluttede afsløringerne om et dobbeltliv ikke, og skeletterne begyndte først da for alvor at vælte ned over Louise Møller.