Jan Præstholm er ny direktør i Tønder Kommune: -Vi skal dyrke fællesskabet

Der er kommet ny direktør hos forvaltningen for Børn og Unge og for Pleje og Omsorg. Den 1. august satte 52-årige Jan Præstholm sig dermed i sædet som direktør for de to forvaltninger.

Den kommunale direktørgang er ikke helt nyt territorium for den nye direktør i Tønder Kommunes forvaltning for Børn og Unge samt Pleje og Omsorg, Jan Præstholm. Han kommer fra et lignende job i Aarhus Kommune, hvor han var direktør for Børn og Ungeområdet. Før det stod det på samme stillingsbetegnelse i Svendborg, hvor han var i otte og et halvt år. Børn og skoleområdet er altså velkendt for den 52-årige direktør, som også er uddannet lærer, og derfor har haft med børn at gøre stort set hele sit arbejdsliv.

Pleje og omsorgsområdet har Jan Præstholm dog ikke meget erfaring med, men med erfarne og kompetente ledere på området, er han positiv omkring, at det nye arbejdsfelt ikke kommer til at volde alt for store kvaler. Og han glæder sig til at lære et nyt område at kende.

- Det der gør det her job rigtig spændende er ældreområdet og sundhedsområdet, hvor jeg ikke har prøvet at være direktør før. Det gør at min nysgerrighed kan blive vakt på ny. Jeg er jo novice på det her område, så jeg er nødt til at suge en masse viden til mig, og jeg kommer i starten til at stille mange spørgsmål. Det er meget interessant at prøve at have et nyt område med. For mig er det på den måde en rigtig god kombination med de to områder, lyder det fra ham.