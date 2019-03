Jammerbugt FC står for tur

FC Sydvest 05 har formået at være ubesejrede i de seneste fire kampe. Sidste weekend var det Dalum IF, som skulle prøve kræfter med det selvtillidsfulde Tønder-mandskab. Nu står Jammerbugt FC for tur.

Tønder: FC Sydvest 05 fik sidste lørdag taget tre point med hjem fra Dalum. Det var klubbens anden sejr i træk, efter en lang vinterpause.

Det er noget, som cheftræner Hans Henrik Andreasen er meget tilfreds med.

- Vi er alle sammen glade og synes at det vi har lavet på træningsbanen og i opstarten har fungeret godt for os, så det er det der kommer til udtryk nu her, siger Hans Henrik Andreasen.

Denne lørdag tager FC Sydvest til Jammerbugten, for igen at jagte tre point i den danske 2. division. Jammerbugten indtager lige nu rækkens femteplads, men har til forskel fra FC Sydvest ikke formået at tage en sejr i rækken.

- Det er et mål, vi har sat os, at vi skal forbedre os på nogle vigtige parametre for at vi kan arbejde i kampen og gøre os fortjent til at få point på kontoen, slutter cheftræneren.

Kampen bliver spillet lørdag klokken 14 på Sparekassen Vendsyssel Arena i Pandrup.