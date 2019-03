Det efterlader en difference på tre point, som TM Tønder og spillende cheftræner Hans Martin Asmussen vil sætte alt ind på at minimere imod Stoholm, der aktuelt er nummer 10 i 1. division.

TØNDER: Når TM Tønder søndag eftermiddag tager imod Stoholm hjemme i Tønderhal 2, så er der basis for at indhente lidt af det tabte på 1. divisions aktuelle førerhold, Fredericia. Efter TM Tønder den 17. februar tabte det indbyrdes opgør foran et rekordstort hjemmepublikum, så satte Fredericia senest point til med et nederlag til Team Sydhavsøerne.

Uortodoks spillestil

Beder man Hans Martin Asmussen om at beskrive det spil, som han med TM Tønder skal op imod i søndagens kamp, så er svaret uortodokst:

- Det vi møder søndag er faktisk - i lighed med Aalborg, som vi lige har spillet pokalkamp imod - en ret uortodoks spillestil. De spiller meget lange angreb, og bedst som man som hold tror, man kan tage en kort slapper, så slår de til. Det hele kører på meget lange dueller og ligeledes lange angreb, forklarer han.

Derfor forventer den spillende cheftræner på ingen måde en køn kamp:

- Jeg forventer ikke nogen pæn kamp. Stoholm spiller effektivt og laver point, men det går altid på et meget aggressivt forsvar. Derfor må vi prøve at få spillet over på vores egne præmisser, forklarer han.

Samtidigt er der også en helt ny rolle i kampen for Asmussen selv. Han vedkender da også, at der er markant forskel på at være spillende assistentræner og spillende cheftræner:

- Det er bestemt en helt anden opgave end at være assistent. Det er lidt hektisk, men jeg har gode kræfter med på bænken, så vi er absolut fortrøstningsfulde, forklarer han og tilføjer:

- Men vi håber alle, at Torben kommer sig hurtigt. Vi er alle enige om, at vi bygger på den bro, som vi er på vej over - men med det sagt, så føler vi os godt forberedte på kampen, lyder det fra Hans Martin Asmussen.