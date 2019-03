Jagter hærværksmænd: Smadrede ruder i fodboldklubhus

TØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi er på jagt efter fire-fem unge, efter der torsdag eftermiddag blev begået et omfattende hærværk på klubhuset, som tilhører Tønder SF. Man har udefra smadret i alt otte ruder på klubhuset og i omkringliggende bygninger.

Desuden har hærværksmændene formentlig også haft held til at stjæle og ødelægge en scooter, som stod parkeret ved Tønder Sport- og Fritidscenter. Scooteren blev i hvert fald fundet ødelagt på parkeringspladsen, og indgår nu i efterforskningen, forklarer vicepolitiinspektør Preben Westh fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Hærværket sker omkring 15.30 torsdag eftermiddag, og det er begået af fire-fem unge drenge. Den ene menes at have skåret sig, og blødte fra hånden på stedet - hvilket blev fulgt op med, at en borger henvendte sig til os. Vedkommende havde et tip fra sin søn, som havde fortalt, at en af de unge havde været på skadestuen umiddelbart efter.