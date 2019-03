Jagten på væksten

AGERSKOV: Som uddannelses- og forskningsminister er Tommy Ahlers ude i et nyt felt - men også et felt, hvor den lokale Venstre-minister drager masser af erfaringer fra sit virke som iværksætter og investor.

Det - og meget andet - fik virksomhedsnetværket Gronet mandag historien bag på Agerskov Kro, hvor netværket i forlængelse af sin generalforsamling inviterede Tommy Ahlers til at give sine bud på, hvordan man kan sikre vækst og udvikling i Sønderjylland. Gronet er et samlet netværk for ledere og fagledere i syd- og sønderjyske virksomheder.

Tommy Ahlers pegede blandt andet på, at den grønne omstilling meget vel kan blive et godt område for det sønderjyske erhvervsliv. For som han ser det, så har klimadebatten for alvor vist sig at have et stort potentiale rent kommercielt:

- Kan man kombinere indsatsen for at redde planeten med det at skabe god forretning, så vil jeg mene, at man kan komme langt her i Sønderjylland. De unge er meget optagede af klimaet, og jeg vil mene, at Sønderjylland kan rigtig meget på det grønne område med både eksisterende virksomheder såvel som nye.