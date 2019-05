Simon Storgaard bor til daglig i Odense, hvor han læser Idræt på SDU. Men ski-interessen har ført ham til masser af forskellige lande - og der er flere på vej. Blandt andet drømmer han om at køre i Japan, som både har sne og faciliteter i verdensklasse. Næste stop bliver dog formentlig Chile, når han og to venner skal ud at filme mere materiale til deres kommende film. Foto: Niklas Majgaard