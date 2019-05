Tønder: Tirsdag den 4. juni klokken 19 indbyder en gruppe jægere til et informationsmøde i Skærbæk Jagtforenings klubhus på Rømøvej 84. Her vil man forsøge at rekruttere flere jægere til kampen mod den invasive mårhund.

Det er stadig de færreste danskere, der har set en levende mårhund, men i Miljøstyrelsen er man stålsat på, at mårhunden skal bekæmpes med alle midler, og her appellerer man til jægerne om at være foregangsmænd, hvorfor der også udbetales statsstøtte til jagten på mårhund.

- Den invasive mårhund har som bekendt etableret sig alt for godt og grundigt i Danmark, men kampen mod mårhunden er ikke helt tabt. Dog kræver det, hvis det skal lykkes, at vi i hele Tønder Kommune får yderligere hjælpere til opgaven, siger mårhundereguleringsjæger og ansvarlig for mårhundereguleringen i Tønder kommune, Jørn Bøgen i en pressemeddelelse.

På mødet vil specialkonsulent i Miljøstyrelsen, Mariann Chriél fortælle om mårhund, mink og vaskebjørn i naturen. Jørn Bøgen fortæller om mårhundens biologi og Kjeld Lautrup og Bo Hansen fortæller og natnedskydning, fældefangst og gravjagt.

Af hensyn til forplejningen, der i øvrigt koster en 50'er, er der tilmelding til mødet til Kjeld Lautrup på mobiltelefon: 2636 4125 eller på mail: bklautrup@youmail.dk