JV og biblioteket inviterer til kage med kandidaterne

Dine spørgsmål

Lau Grønager, der er arrangement- og kulturkoordinator på Tønder Kommunes kulturinstitutioner byder velkommen, og kvinden, der får til opgave at holde styr på tropperne og stille nogle af spørgmålene til politikerne, er undertegnede, Anne Kleemeyer Kiil, der er lokalredaktør for JydskeVestkysten Tønder, Digeposten og Ugeavisen Tønder.

Debatmødet er ganske gratis at deltage i, og der er lagt op til, at politikerne først får lejlighed til at fortælle om sig selv og deres holdninger, hvorefter de bliver spurgt ind til emner med et lokalt islæt - det kan være udvikling uden for de store byer, statslige arbejdspladser eller grænsekontrol.

Samtidig bliver der også god tid til, at de fremmødte kan stille lige præcis de spørgsmål, de brænder for, til kandidaterne.

Endelig bliver der også mulighed for at få stillet sukkertrangen, når biblioteket byder på kage.