Bent Christiansen har netop gennemført sin 13. Ironman-triatlon i sydtyske Roth, der regnes for at være den europæiske Triatlon-hovedstad. Årets udgave var en hård omgang for den 50-årige tøndring. Men dagen efter var benene gode nok til at stå i kø flere timer for at sikre sig et startnummer til næste års udgave. Her venter et sjældent jubilæum.