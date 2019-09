Intet kriminelt bag dobbelt dødsfald i sommerhus

En obduktion har nu slået fast, at der ikke er noget kriminelt bag, at to tyske turister blev fundet døde i et sommerhus ved Arrild Ferieby onsdag eftermiddag.

ARRILD: Syd- og Sønderjyllands Politi holder fortsat kortene tæt til kroppen i sagen om de to tyske turister, som sent onsdag eftermiddag blev fundet døde i et sommerhus på Gånsagervej i udkanten af Arrild Ferieby.

De to tyskere blev fundet onsdag ved 17-tiden af en forbipasserende tysk turist, som til Ekstra Bladet forklarer, at hun undrede sig over, at husets døre og vinduer blev ved med at stå vidt åbne. Efter hun havde forsøgt at råbe husets beboere an, gik hun tættere på, og så derefter de to livløse personer inde i huset. Turisten, en 73-årig kvinde, er fortsat rystet over sagen, og siger til Ekstra Bladet, at hun straks ringede til politiet efter sit fund.

Den 73-årige kvinde siger til Ekstra Bladet:

- Onsdag eftermiddag blev min undren så stor, at jeg gik ind på grunden foran huset og råbte beboerne an, men ingen svarede. Da kunne jeg se livløse skikkelser inde i huset, og jeg ringede derfor straks til politiet, forklarer hun til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det var ganske uhyggeligt, og det er ikke blevet bedre af, at de to personer viste sig at være døde. Det har jeg det naturligvis dårligt med, siger den 73-årige anmelder, som besøger Arrild Ferieby sammen med sin mand for anden gang.