International festival åbnet i Tønder

- Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Det er nemlig altid rigtig dejligt at komme ud et sted, hvor folk er samlet om en fælles interesse, sagde han.

Talen blev efterfølgende oversat til engelsk og tysk af andre - et vidnesbyrd om, at der er tale om en international festival, hvor deltagerne kommer fra hele verden.

- Vi har glædet os meget i festivalen til at komme i gang, fortalte Lene Holm Hansen, der blandt andet pegede på, at der inden for kniplinger udvikles nyt - lige som i musikbranchen.

Anette Engler, som ses her med hat, er i Tønder for at gøre reklame for en kniplemesse i Slagelse og for at have det hyggeligt sammen med andre med interesse for at kniple. Foto: Jacob Schultz

Inspiration

Borgmesteren nævnte, at der findes forskellige slags kniplinger.

- Det fine ved den her festival er, at der er lidt af det hele. Det er godt at få øjnene op for noget nyt, samtidig med man holder fast i det gode gamle håndværk, sagde borgmesteren.

Anette Engler fra Taastrup overværede åbningen. Hun er sammen med andre i Tønder for at gøre reklame for en kommende kniplemesse i Slagelse.

- Og bare for at have det rigtig hyggeligt også sammen med andre med samme interesse, fortalte Anette Engler, der har kniplet i 30 år.

Hun har før besøgt festivalen i Tønder - den giver hende inspiration.

- Jeg har faktisk været her siden i mandags, for vi skal jo se noget af Tønder, sagde Anette Engler, der havde besøgt Drøhses Hus og Emil Nolde Museet.

Festivalformand Lene Holm Hansen håber, at nye gæster finder vej til kniplingsfestivalen.

- For vi er jo lidt oppe i årene nogle af os, påpegede hun, da den officielle åbning var overstået.

Man finder årets salgsmesse i hal 2 og 3 i Tønder Sport- og Fritidscenter, mens der andre steder i Tønder er andre festivalaktiviteter.