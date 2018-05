Interessen for efterskolerne er solid

Efterskolerne i Tønder Kommune er godt på vej til at sætte gang i et nyt skoleår med pæne elevtal. Nyt indhold som linjer med E-Sport og muligheden for at begynde på efterskole i 8. klasse trækker elever til.

- Vi kan godt se, at andre skoler forsøger at blive større, men vi vil ikke bygge til for at øge elevtallet. Vi synes 94 elever er et godt og passende tal, forklarer han.

På den nærliggende Højer Design Efterskole fortæller sekretær Karina Juul Pallesen, at 118 har meldt deres ankomst. Her optages der stadig elever. Omkring halvdelen af de 118 har valgt E-Sportslinjen, og skal nu bruge noget af efterskoleåret på at blive mere professionelle computerspillere.

Sportsefterskole bygger til

Sportsefterskolen Sine i Løgumkloster har igen vokseværk. Over de senere år er elevtallet på skolen blot vokset og vokset - og i år bliver det endnu større. En tilbygning er snart klar, og alle 265 pladser er solgt. Forstander Peter Bruhn Jepsen har set udviklingen over de sidste tre år, hvor han har været forstander på Sine. Her er elevtallet vokset fra 224 til nu 265.

På Rejsby Europæiske Efterskole kan forstander Brian Bastiansen også melde noget nær fuldt hus, for han forventer at se 140-145 elever til skolestarten i august. Her er går det især bedre med 10. klasserne:

- Vi kan mærke, at folk er tidligere ude end sidste år. Det ser også en del bedre ud i 10. klasse, hvor optaget er bedre i år. Vores internationale klasse trækker elever til, men min tese er også, at der er større fokus på at give de unge et dannelsesår, når nu karakterkravet er kommet for at blive. Meget i tråd med debatten om fravær og andet i medierne lige nu, tilføjer han.

Til gengæld er der tilbagegang på Løgumkloster Efterskole og Agerskov Ungdomsskole. I Løgumkloster forklarer viceforstander Stefan S. Christensen, at skolen er midt i en omstillingsproces. Skolen har netop ansat en ny forstander i Jørn Nørgaard, og Stefan S. Christensen forklarer, at man håber at kunne optage 50 elever, men tilbagegangen har allerede haft konsekvenser. En medarbejder er blevet opsagt med virkning fra denne sommer, oplyser han.

Agerskov Ungdomsskole ser ligeledes ud til at åbne året med nogle tomme pladser. Skolen har lige rundet de 140 tilmeldinger, men forstander Lars Kristensen er ikke bekymret.

- Plan A ville være at få afsat alle 162 pladser, men det når vi ikke i år. Vi går efter at starte med 150 elever, og det skal vi nok nå. Jeg er ganske fortrøstningsfuld, for vi har tilpasset os til det lidt lavere elevtal, og vi oplever en utroligt stor interesse for skoleåret 2019-2020. Det er længe siden, vi sidst har haft så mange tilmeldinger til et skoleår på et så tidligt tidspunkt, forklarer han.