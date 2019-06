Integrationen kører i højeste gear i Løgumgårde

Vejene i Løgumgårde lagde søndag asfalt til et sponsorcykelløb. Der skulle trædes i pedalerne til fordel for kristne asylansøgere.

Løgumgårde: Det var en broget flok, der søndag over middag stod klar ved Nørre Løgum kirke. Klar til enten at cykle eller at heppe i en god sags tjeneste. Dagens opgave var et ét-timers langt sponsorcykelløb.

Flokken bestod af både nogle, der er pæredanske, og nogle, der håber at kunne blive det hen ad vejen.

Forrest i flokken er sognepræst ved Nørre Løgum Kirke, Bent Oluf Damm. Han skal for tredje år i træk i cykelsadlen til sponsorcykelløbet, der køres til fordel for Tværkulturelt Center. Cykelløbet i Løgumgårde er ét af i alt fire cykelløb af denne slags, der køres hen over sommeren på forskellige steder i Danmark.

- Tværkulturelt Center har til opgave at hjælpe kristne asylansøgere, forklarer Bent Oluf Damm.

Hvad mange ikke ved er, at der faktisk er en del asylansøgere i Danmark, der er kristne.

- Her i Nørre Løgum kirke har vi til hver gudstjeneste mellem 15 og 20 kristne asylansøgere fra asylcenteret i Løgumkloster, der kommer for at deltage. Mange tror per definition, at asylansøgere er muslimer, men det er slet ikke tilfældet. Faktisk er mange netop flygtet, fordi de er kristne, forklarer Bent Oluf Damm.