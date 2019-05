I et brev til børn og skoleforvaltningen fortæller Område Skærbæk, at det ønsker et bæredygtigt og kvalitativt tilbud i Døstrup ved at samle to institutioner til én. Det kan ifølge Område Skærbæk blive indfriet ved:

- At to små tilbud der bliver til et større, kan betragtes som et robust tilbud.

- At en bred faglighed giver større mulighed for at gøre en tidlig indsats på det almene område.

- At de fysiske rammer giver mulighed for at være sammen og hver for sig, alt efter behov.

- At Døstrup Børnehus vil komme væk fra Landevejen, som er meget trafikeret.

- At tilbuddet er fremtidssikret i mange år.

- At tilbuddet lever op til Tønder Kommunes inklusionstanker.

- At tilbuddet er robust set i forhold til børnetallet i en almen børnehave.

- At tilbuddet er tæt på natur og hurtig adgang til uderum, som et ekstra læringsrum.

- At tilbuddet har fælles faciliteter både for børn og medarbejdere.

- At tilbuddet har fælles ledelse.

- At tilbuddets leder og medarbejdere kan vidensdele og sparre med hinanden i daglig praksis.

- At alle tilbuddets medarbejdere kan samarbejde i dagens ydertidspunkter.

- At kontor og personalerum er strategisk placeret.

- At bibeholde et specialtilbud i Døstrup by, der ligger centralt i forhold til forældrekørsel både mod nord og syd.

Sagen er på dagsordenen tirsdag i børn- og skoleudvalget.