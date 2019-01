Inspirationen til fremtidens lokalområde kommer udefra

Et af flere bud er, at man få stor gavn af et områdes stedbundne kvaliteter. Det tog oplægsholder og formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, blandt andet fat i. Det er nemlig én af de i alt 17 anbefalinger, som fællesrådets udvalg for levedygtige landsbyer peger på som vejen til en lys fremtid for landsbysamfundene.

Specielt oplægget fra Mols synes jeg gav noget at tænke over, for lokalsamfundet skal gro nedefra. Jeg håber programmet har givet god inspiration til bosætnings- og landdistriktsudvalget, for den kommunale opgave er at facilitere udviklingen snarere end at diktere den. Nu har vi noget, som de forskellige lokalråd forhåbentligt kan samle op og gøre til en lokal udviklingsplan.

- Vi har skabt samarbejde og vækst ud fra en tanke om, at alle lokalsamfundene ikke skal have præcist det samme. De skal i stedet supplere hinanden, og det har vi gode erfaringer med. Et simpelt eksempel er, at vi har fem forsamlingshuse, som alle arrangerede banko den samme dag. Alle fik sjovt nok flere deltagere, da de begyndte at afholde banko forskellige steder på forskellige dage - og det samme gælder også med resten af landsbyernes tilbud, påpegede Jørgen Ørgård blandt andet i et i øvrigt meget underholdende oplæg.

God inspiration

Den varige, sunde udvikling ligger imidlertid ikke kun i en god erhvervsudvikling. Der skal også gode tiltag til, når det kommer til transport og bosætning, og det sidste håber arrangørerne, anført af næstformand Lars Thomsen fra Sæd-Ubjerg Lokalråd at konferencen kan være med til at udvikle.

- Vi har fået en god diskussion og ikke mindst inspiration ud af konferencen. Specielt oplægget fra Mols synes jeg gav noget at tænke over, for lokalsamfundet skal gro nedefra. Jeg håber programmet har givet god inspiration til bosætnings- og landdistriktsudvalget, for den kommunale opgave er at facilitere udviklingen snarere end at diktere den. Nu har vi noget, som de forskellige lokalråd forhåbentligt kan samle op og gøre til en lokal udviklingsplan. Vi vil for eksempel gerne se, om der er potentiale for at lave et godt bofællesskab, forklarer han.

En del af lørdagens program kom nemlig fra landdistrikts- og bosætningsudvalget, som præsenterede et nyt koncept for tilflytterhuse. Idéen er, at man vil gøre det muligt for potentielle tilflyttere at rykke ind i et såkaldt tilflytterhus i begyndelsen. Ideen er, at man ikke straks binder sig til at have lejet eller købt et hus. Som tilflytter kan man dermed få et par måneder til at vurdere, hvad der er bedst for én. Det blev præsenteret af Finn Hansen, formand for Højer Lokalråd:

- Det blev en succes på Ærø, da man lavede et tilflytterhus. Faktisk har omkring en tredjedel af de, der har boet i huset, skiftet det ud med fast bopæl på Ærø. Derfor vil vi meget gerne se på mulighederne for at tilpasse sådan et koncept til at kunne fungere her, sagde han blandt andet i sit oplæg.