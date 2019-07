Initiativgruppe barsler med nyt liv i højskole

En nyoprettet initiativgruppe har indgivet et købstilbud om at overtage den gamle højskole i Løgumkloster, der i 2014 blev begæret konkurs. Forhandlingerne mellem kurator og køber er i fuld gang.

- Vi tror på, at det koncept, vi har tiltænkt højskolen og økonomien bag, kan få højskolen til at køre igen. Vi tror på, at det er de rigtige kurser og emner, som vi har udtænkt, siger Mathias Knudsen, der er formand for Løgumkloster Refugium og en af personerne bag initiativgruppen.

Sidenhen forsøgte en ny gruppe at overtage skolen for at oprette et biodynamisk akademi.

Højskolen, som ligger i forlængelse af refugiet, blev begæret konkurs tilbage i 2014. Siden har man forsøgt at få gang i skolen, blandt andet da initiativgruppen "Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole" efter konkursen i 2014 købte højskolen for tre millioner kroner samt investerede endnu en million i forsøget på at få nyt liv i højskolen.

Løgumkloster Højskole består af tre hovedfløje med i alt 52 værelser, hvoraf de 11 er dobbeltværelser. Skolens auditorium/koncertsal, "Ottekanten", kan rumme op til 150 personer.Efter skolens konkurs i sommeren 2014, købte en nyetableret skolekreds bygningerne og forsøgte at starte på en frisk. Det lykkedes dog ikke, da skolen ikke opnåede det nødvendige antal elever til at beholde det statslige tilskud til højskoledrift. I august 2016 blev skoledriften droslet ned, og den nødvendige økonomi til at opretholde stedet blev i stedet sikret gennem en kombination af udlejnings-, kursus- og undervisningsaktiviteter. I slutningen af 2018 blev der fundet en anden løsning for Løgumkloster Højskole. Et planlagt biodynamisk akademi skulle rykke ind i bygningerne fra årsskiftet. Men i marts 2019 begærede Gældsstyrelsen (det tidligere Skat) højskolen konkurs på grund af manglende skatteindbetalinger og ATP.

Sporskifte

Og netop tankerne bag den nye højskole er at oprette kurser, hvor folk fra hele landet kan komme og få hjælp til at reflektere over tilværelsen.

- Mange har et godt job, men der er også mange, som på et tidspunkt i livet tænker over, om det er det, man vil lave resten af livet. Man kan have så travlt i hverdagen, at man ikke har tid til at stoppe op og overveje, om man er på vej i den rigtige retning. Her kan kursisterne få tid og ro til at tænke over det, siger Mathias Knudsen.

Et andet kursus, som man har tænkt at oprette, er kurser, hvor man kan blive skolet til at blive frivillig.

- Det er der et stort behov for, fordi der er så mange, der er frivillig i Danmark. Men det kræver stadig en viden om eksempelvis koordinering og økonomi at være frivillig, forklarer medlemmet i initiativgruppen.