Ingen tidlig julegave til Toftlund Golf Club

Tønder Kommunes kultur- og fritidsudvalg besluttede på decembermødet, at der ikke åbnes for tilskud til leje eller drift af udendørs golfbaner.

Toftlund: Golfklubben i Toftlund fik ikke en tidlig julegave i år. Tidligere på året søgte klubben kommunen om et sponsorat eller et tilskud, men det bliver hverken til det ene eller det andet.

Kommunens forvaltning vurderede, at golfklubben ikke kunne tildeles et kommunalt sponsorat, og kultur- og fritidsudvalget besluttede på decembermødet, at der ikke åbnes for tilskud til leje eller drift af udendørs golfbaner.

Kultur- og fritidsudvalget havde bedt folkeoplysningsudvalget se på sagen. Folkeoplysningsudvalget vurderede, at et eventuelt tilskud til drift af golfbaner ville kræve ekstra midler til udvalgets område. Udvalget pegede også på, at et eventuelt tilskud kunne medføre ansøgninger fra andre foreninger med omkostningstunge udendørs anlæg.

Kultur- og fritidsudvalgsformand, Jørgen Popp Petersen (SP) fortæller, at kultur- og fritidsvalget tror, det kunne få uoverskuelige konsekvenser, hvis man åbnede for denne type tilskud.

Han peger på, at det har kørt stabilt, hvad kommunen har givet tilskud til.

- Hvis vi begynder at lave om på det, så er der mange andre, der også kunne synes, det kunne være spændende at få noget tilskud. Og som udgangspunkt har vi bare det budget, vi har, og så kan man sige, at hvis man vil lukke op for en ny situation, så bliver man nødt til at starte til budgetforhandlinger og sige, at man vil have et større budget, fortæller han.