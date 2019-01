Ingen læreraftale inden jul: Kreds og kommune forhandler videre

Tønder: I slutningen af 2018 begyndte Tønder Kommune og Tønder Lærerkreds forhandlinger om en aftale om blandt andet de lokale folkeskolelæreres forberedelsestid. Parterne var optimistiske og troede på en aftale inden jul.

En underskrevet aftale er det ikke blevet til, men ifølge direktør i Tønder Kommunes børn- og skoleforvaltning, Henrik Schou, er forhandlingerne gået fint.

- Lidt som jeg havde forventet, så er vi rigtig tæt på hinanden på en række punkter. Vi gav lige hinanden en pause hen over julen til at få regnet nogle af de ting igennem, som vi sidder og arbejder på for øjeblikket, fortæller han.

- Vi er stadigvæk på rette spor, og jeg er stadig helt sikker på, at vi lander en aftale. Men der er mange tekniske deltaljer i det her, som vi har brug for at regne igennem, og det gav vi lige hinanden en pause til at få gjort, siger han.