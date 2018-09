Ingen konkrete forespørgsler om helikopterlufthavn

TØNDER/HAVNEBY: Når kommunalbestyrelsen i Tønder torsdag aften skal afgøre, hvorvidt der skal arbejdes videre med planerne om etablering af en heliport på Rømø, skal politikerne ikke kun tage stilling til de nye oplysninger om, at helikopterplanerne bringer områdets udpegning som verdens naturarv i fare. Politikerne skal også forholde sig til de 31 delvis meget omfattende indsigelser, der er indkommet i forsommerens idéhøringsfase.

En af dem, der på forhånd har gjort sin stilling op, er Liberal Alliances Claus Hansen. Som medlem af økonomiudvalget har han stemt imod at fortsætte planlægning og vil altså dermed helt droppe sagen.

- Vi ved positivt, blandet andet fra turisterhvervet på Rømø, at man er dybt bekymret for etablering af en heliport. Endvidere har vi fået oplyst, at der ikke foreligger nogen konkret henvendelse fra en operatør om at etablere en heliport. Det har der ikke været i lang tid. Faktisk har der kun været henvendelsen fra KLS Energy, som jo viste sig at være et luftkastel, og så en forespørgsel mere. Men det er over et år siden. Så når der ingen interesse er, og der samtidig er så stor bekymring, så må det stoppe nu, siger Claus Hansen.