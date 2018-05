Ingas kartofler var ikke af den heldige slags

Gallehus: De nye kartofler var store, da Inga Nansen og kontrollant fra Dansk Kartoffel Råd, Tom Rosenkvist, fik dem gravet frem fra jorden ved Inga Nansens gård ved Gallehus. Faktisk for store.

For når man deltager i DM i kartoffeldyrkning, så gælder det om at kunne trylle mange nye kartofler frem fra jorden - men de må ikke være over 60 mm. store for at tælle med i konkurrencen.

- Det er lidt en udfordring i år, fordi vi graver op så sent i forhold til tidligere år, forklarer Tom Rosenkvist.

Inga Nansen var ikke en heldig kartoffel i årets konkurrence. Hendes 3600 gram kartofler fra de ti kartoffelplanter, som talte i konkurrencen, var ikke nok til en podieplads i årets konkurrence. Vinderkartoflerne bliver sendt til dronningen hvert år. Men Inga Nansen måtte tage til takke med en femteplads blandt de otte deltagere. Men det slog nu ikke Inga Nansen ud. Hun er klar på at deltage i næste års konkurrence.

- Når det kommer hen mod den tid, så kan jeg jo nok ikke lade være. Det er altid spændende at være med i en konkurrence, og så er det også lidt sjovt at prale med, at man har nye kartofler så tidligt. Så jo, jeg er nok også med næste år, konstaterer Inga Nansen.