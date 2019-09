Indvielse: Nyt grej glæder

TØNDER: Brandvæsnet har fået nyt grej. Onsdag blev en ny tanksprøjte indviet hos Tønder Frivillige Brandværn - en spritny og moderne brandbil, som borgmester Henrik Frandsen onsdag formiddag overdrog nøglerne til.

Inden overdragelsen gav han et par ord til det fremmødte beredskab på Tønder Brandstation:

- Stort tillykke med den nye tanksprøjte. Jeg er sikker på, at den kommer til at skabe glæde og begejstring. Ikke bare i Tønder, men i hele kommunen. Det er en topmoderne brandbil, der overdrages. Et teknisk vidunder. For brandværnet skal fungere, og derfor skal I have det ypperste. Jeg er stolt over det arbejde I udfører, og jeg praler altid af jer, når jeg er ude. At vi har så mange frivillige, dedikerede brandfolk er fantastisk, lød det fra borgmesteren, inden han gav nøglen videre til brandkaptajn Kim Clausen.