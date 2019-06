Industrikometen Hydro hiver ordrer fra Kina til Tønder

Hydro Extrusion er gået fra 220 til 275 ansatte på fem år og forventer at ansætte flere i de kommende år. Dermed er Tønder-virksomheden med til at knække kurven og skabe nye industriarbejdspladser i Danmark

- Det er sandsynligt, at vi fortsætter i den takt. Vi har et investeringsbudget på 90-95 millioner kroner over de næste par år, så vi kommer til at vokse yderligere, siger Ole Thisted, administrerende direktør i Hydro Extrusion.

Ole Thisted, adm. direktør i Hydro Extrusion, forventer at kunne fortsætte væksten og ansætte flere folk i Tønder. Anlægget i baggrunden skal producere komponenter for en kunde, der ellers har fået delene fremstillet i Kina. Foto: Jacob Schultz

- Vi er meget opmærksomme på, at vi ikke begår den fejl igen. Vi investerer i fuldautomatiske anlæg for at holde lønkronerne for hver produceret enhed nede. Det går måske imod at ansætte flere medarbejdere, men totalt set ender vi faktisk med at blive flere, siger Ole Thisted.

Kunderne har nemlig solid erfaring med at udflytte produktion til Kina eller Sydeuropa, og det har tidligere været oplagt at gøre med den slags aluminiumsdele, som Hydro Extrusion gerne vil sælge.

Aluminium er langt lettere end almindeligt stål, og det spiller en stor rolle i fremtidens biler, fordi et tungt batteri betyder, at resten af bilen skal være så let som muligt.

- Overgangen mod elbiler er fantastisk og er med til at støtte vores udvikling, for elbiler indeholder typisk tre gange så meget aluminium, som en almindelig bil gør, siger Ole Thisted.

Spændende job

Han viser vej til et stort robotanlæg, der er ved at tage form i en af industrihallerne. Her skal en stor kunde have fremstillet over 700.000 ens komponenter om året i mindst syv år. Komponenterne er tidligere blevet fremstillet i Kina, men kvaliteten var for lav. Ved at automatisere mest muligt har Hydro Extrusion nu hentet opgaven hjem til Tønder.

Tidligere ville det have krævet en del ansatte til at stå og betjene produktionsmaskiner og CNC-fræsere, men det tager robotterne sig nu af. Så skal der kun bruges en mand til at overvåge produktionen.

- Det er et superspændende job, og det giver tre-fire nye arbejdspladser, fordi det skal køre døgnet rundt. Hvis vi ikke havde gjort det automatisk, var produktet fortsat blevet fremstillet i Kina, siger Ole Thisted.

Udenfor på pladsen bag fabrikken ligger råvaren, som det hele handler om. Lange, runde aluminiumsstænger, der dagligt leveres fra moderkoncernen Hydros aluminiumsværker i Norge. Herfra sejles de til Esbjerg og fragtes videre med lastbil til Tønder.

Stængerne varmes op til 500 grader, så de bliver bløde som smør. Herefter sker den såkaldte ekstrudering, hvor aluminiummet presses igennem et værktøj til den ønskede form. Til sidst følger den forædling, der virkeligt tilfører værdi: At skære, fræse og bore de detaljer, som gør, at kunden kan bruge produktet direkte i sin egen produktion.