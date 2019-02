Her er otte elever tilmeldt, og Tønder Kommune mangler kun at høre fra tre.

Det står klart, efter at der i uge syv var frist for tilmeldinger til folkeskolen i Tønder Kommune, og man på rådhuset har opgjort, hvor mange børn, der er tilmeldt hvor.

Tønder: 262 børn kan glæde sig til at svinge skoletasken over skulderen og begynde i de lokale folkeskoler efter sommerferien, og 100 børn er klar til første skoledag i en friskole eller privatskole.

Sådan er indskrivningen gået ved de forskellige folkeskoler - i parentes er tallet for hvor mange børn, man ikke har hørt fra:Tønder Grundskole: 50 indskrevne børn af 113 mulige (25) Møgeltønder Skole: 8 indskrevne børn af 13 mulige (3) Digeskolen: 17 indskrevne børn af 24 mulige (6) Toftlund Distriktsskole: 33 indskrevne børn af 43 mulige (2) Agerskov Skole: 15 indskrevne børn af 35 mulige (6) Løgumkloster Distriktsskole: 42 indskrevne børn af 58 mulige (5) Bredebro Skole: 32 indskrevne børn af 47 mulige (4) Øster Højst Skole: 10 indskrevne børn af 25 mulige (8) Skærbæk Distriktsskole: 45 indskrevne børn af 70 mulige (6) 10 børn er skrevet op til et andet distrikt, end det de hører til. 100 børn er indskrevet i fri- og privatskoler. Et barn har fået udsat skolestart.

65 mangler

Der var i år 428 børn, som kunne blive skrevet op - sidste år var tallet 415. Tønder Kommune mangler endnu at høre, hvor 65 børn, der har alderen til at starte efter sommerferien, ønsker at gå i skole.

- Det kan være et udtryk for, at man er uafklaret med, hvor ens barn skal gå i skole henne, siger Lene Nørgaard, der også peger på, at en digital indskrivning kan lægge hindringer i vejen for nogle.

Hun påpeger, at der er undervisningspligt i Danmark, men ikke pligt til at skrive sit barn op til en skole. De enkelte distriktsskoler går nu i gang med at skrive til de forældre i distriktet, man endnu ikke har hørt fra.

- Så håber vi, det giver bonus - at man skriver sit barn ind i en kommunal skole eller en anden skole, eller man giver besked om, at vi har faktisk tænkt os at hjemmeundervise vores barn, fortæller Lene Nørgaard.

Hvis man er en af de forældre, der ikke har fået skrevet sit barn ind, behøver man ikke umiddelbart være nervøs.

- Man vil altid kunne få sit barn i distriktsskolen, når det er ved skoleindskrivning, fastslår Lene Nørgaard.

Her og nu bruger forvaltningen ikke indskrivningstallene til noget. Meget er lagt ud til skolerne, der både bestemmer over klassedannelser og samlæsning på tværs af indskolingsårgange.

- Det er helt og aldeles decentrale beslutninger ude i skolebestyrelserne, fortæller Lene Nørgaard.

Der må maksimalt gå 27 elever i hver klasse ved skoleårets start.