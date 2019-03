Indsigelse frafaldet: Fri bane for Tønders højeste bygning

Forsvarsministeriet har trukket betænkelighederne vedrørende opførelse af en 55 meter høj silo ved Andelskartoffelmelsfabrikken AKS syd for Toftlund tilbage. Dermed kan byggeriet til 65 millioner kroner nu for alvor komme i gang.

TOFTLUND: Det bliver den højeste bygning i mange miles omkreds. Faktisk den højeste bygning i Tønder Kommune.

Efter at have ligget underdrejet i flere måneder, kan der nu for alvor komme gang i det millionprojekt, som Andelskartoffelmelsfabrikken AKS i Toftlund har på beddingen.

Byggeprojektet, der har en 55 meter silo som blikfang, har ufrivilligt og for AKS-formand Peter Petersen noget overraskende ligget underdrejet i flere måneder. Årsagen var en indsigelse i forbindelse med efterårets høringsfase.

Den kom fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der i et skriftligt høringssvar gav udtryk for, at den høje silo risikerede at "blænde" for radaren i Bæk Skov, der bruges af Flyvestationen Skrydstrup, og dermed i værste fald ville kunne bringe flysikkerheden i fare.

- Det er FES (Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, red.) vurdering, at det ikke kan udelukkes, at en opførelse af en silo på cirka 55 meter kan påvirke Forsvarsministeriets radar ved Bæk Skov negativt, lød det i indsigelse.