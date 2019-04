Indsatsleder: Brug nu jeres sunde fornuft

Røgen fra afbrændingen på marken syd for Øster Højst kunne ses på lang afstand. Brand & Redning Sønderjylland blev alarmeret, men der blev ikke behov for brandfolkenes indgriben. Foto: Uwe Iwersen

Tørke og blæst gør at naturen netop nu er knastør. Brand & Redning Sønderjylland holder vågent øje med situationen, men har indtil videre set bort fra at indføre et afbrændingsforbud.

ØSTER HØJST: På en mark ved Øster Højst blev der tirsdag formiddag konstateret en mindre brand. En bekymret forbipasserende slog alarm. Heldigvis viste det sig, at situationen var under kontrol, og indsatsleder Bent Hansen fra Brand & Redning Sønderjylland i Tønder, undlod at kalde mandskab ud. Men indsatslederen er alt andet end imponeret over det skete. - At brænde ting af i den situation, som vi står i nu, er ikke særlig smart. Det kan jeg bestemt ikke anbefale. Her har nogen valgt ikke at bruge sin sunde fornuft, lyder det næsten diplomatisk fra Bent Hansen.

Afbrændingsforbud Brand & Redning Sønderjylland valgte sidste sommer ad to omgange at indføre afbrændingsforbud på Rømø og i hele Tønder Kommune samt i nabokommunerne Aabenraa og Haderslev. Forbuddet bragte blandt andet sankthans-bålet på Rømø i fare.Et afbrændingsforbud omfatter afbrænding af:



- haveaffald



- halm



- affald fra skovbrug



- bål, herunder i bålfade.



Forbuddet gælder også brug af ukrudtsbrændere samt grill i naturen og på offentlige pladser. Brug af grill er tilladt på egen ejendom - såfremt grillen er placeret på et fast, ikke brandbart, underlag. For eksempel på fliser.

Pas på derude Oplysning og en appel til folks sunde fornuft er netop det, som Brand & Redning Sønderjylland satser på i øjeblikket. - I forhold til årstiden er der ekstremt tørt derude, det er næsten en krudttønde. Vi har dog ikke været ude med et afbrændingsforbud, men er blandt andet i medierne med gode råd om, hvordan man bør forholde sig med hensyn til grill, håndtering af aske og brug af ukrudtsbrændere, der er forbudt i sommerhusområder, siger Bent Hansen.

Forbud Han benytter samtidig lejligheden til at gøre opmærksom på, at afbrænding af husholdnings- eller haveaffald i by- og sommerhusområder er forbudt hele året rundt. Det er kun i landdistrikterne i perioden fra 1. september til 1. marts at det underlagt strikse regler, herunder etablering af et sikkerhedsbælte og konstant opsyn, er lovligt at foretage en afbrænding. Til disse strikse regler hører også, at afbrændingen ikke må finde sted i kraftig blæst. - Og det kan da godt diskuteres, om ikke det var tilfældet i dag (tirsdag, red.), lyder det fra Bent Hansen. Han udtrykker ikke mindst bekymring omkring situationen på Rømø. - Det er specielt vigtigt, at sommerhusudlejere og bureauer gør opmærksom på situationen gennem foldere og forholdsregler på både dansk og tysk, siger Bent Hansen. De lokale brandfolk var i øvrigt i aktion to gange over påsken på netop Rømø. Et sommerhus udbrændte, mens et andet blev beskadiget. Brandårsagerne kunne dog ikke umiddelbart relateres til vejr og vind.