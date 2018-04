Indsamling resulterer i hjertestarter til Bredebro

Hjerteforeningen siger tak for indsamlingens-indsatsen til en gruppe frivillige i Bredebro, ved at sørge for at opsætte en hjertestarter med varmeskab.

Bredebro: Søndag den 22. april var der landsindsamling for hjerteforeningen. I den forbindelse havde foreningen lavet en kampagne, hvor de lokalområder, der kunne besætte 30 indsamlingsruter, som tak modtager en hjertestarter med varmeskab til en værdi af 20.000 kroner.

Det gode budskab motiverede Else Marie Carstensen fra Bredebro. Hun har en baggrund som sygeplejerske og derfor besluttede hun at støtte den gode sag og forsøge at få indsamlere nok til også at sikre Bredebro en hjertestarter mere.

- Jeg havde overskuddet og valgte at tage initiativ, og så var der rigtig mange i mit netværk, der ville hjælpe. Det var en rigtig god oplevelse og det lykkedes, fortæller Else Marie Carstensen.

Veninderne Tove Hansen og Jette Petersen var med på idéen og efter nogle dage havde de besat mere end 10 ruter og flere kom til.

Efterskolen Kildevæld ved Kolding havde set Bredebrogruppens indsamling og valgte at bakke op, ved at gå 8 ruter i Kolding, på vegne af Bredebrogruppen. Dermed blev det realistisk at besætte 30 ruter, ved også at inddrage Løgumkloster og Tønder.

Som sagt så gjort og nu venter Else Marie Carstensen og veninderne bare på det endelige indsamlingsresultat, men de er sikre på at de 30 ruter var besat, så Bredebro kan se frem til en hjertestarter i nærområdet.