Indbrudstyve opgav forsøget

TØNDER: Et skadet vindue står tilbage som det eneste vidnesbyrd, efter at ukendte gerningsmænd natten til mandag forsøgte at bryde ind i guldsmedeforretningen Odins Klinge på Vestergade i Tønder. Her forsøgte gerningsmændene klokken 02.52 mandag, at bryde et vindue op, men de opgav midt i forsøget, forklarer politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det er umiddelbart småt med spor efter indbruddet, så Syd- og Sønderjyllands Politi modtager gerne tips fra borgere, der må have set eller hørt noget mistænkeligt i løbet af natten.