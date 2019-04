ARRILD/RØMØ: To sommerhusejere har haft ubudne gæster på det seneste.

Klokken 11.12 tirsdag blev der anmeldt et indbrud i et sommerhus på Midtparken i Arrild. Indbruddet er sket mellem den 1. og 2. april, hvor en nøgleboks på husets yderside er blevet brudt op. Fra stedet er der stjålet en værktøjskasse samt et fjernsyn af ukendt mærke. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Også på Rømø har den været gal i perioden fra den 23. til 30. marts, hvor et sommerhus på Lakolk har været udsat for indbrud. Her har man ikke overblik over det stjålne endnu, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi.