MØGELTØNDER: En eller flere ukendte gerningsmænd er forsvundet med parfumer og smykker efter et indbrud på Møllevej i Møgeltønder onsdag aften. Indbruddet blev anmeldt til Syd- og Sønderjyllands Politi klokken 22.30. Politiet oplyser desuden, at indbruddet er sket ved, at man har smadret en rude i huset og af den vej er kommet ind.