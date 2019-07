Indbrudstyve jagtede kontanter i sportshal

- Da politiet er der, finder vi ud af, at de også har været i hallen. Politiet karakteriserer det helt klart som indbrud, og det gør vi også. Vi tror bestemt ikke, at der er forbindelse mellem det her og det øvrige hærværk på blandt andet kunstgræsbanen. Det tror vi, fordi de har stjålet harddiskene, som fik vores videoovervågning til at køre. Så vi har ingen billeder, og det får mig til at tro, at de her folk har prøvet det før.

Det viste sig kort efter, at den ikke kun var gal i friluftsbadet. Også hallerne på den modsatte side af parkeringspladsen havde haft ubudne gæster, forklarer Jan Fogh, der er formand for Toftlund Hallerne. Han vurderer umiddelbart, at gerningsmændene er nogle andre end dem, der har begået hærværk rundt omkring i byen:

Politikommissær Per Michael Knudsen fra Politiet i Tønder forklarer, at det er ordensmagtens teori, at man er gået efter pengene:

TOFTLUND: Timingen er kedelig. Toftlund er i forvejen ramt af det, der efterhånden kan kaldes en hærværksbølge, og natten til tirsdag blev Toftlund Hallerne udsat for et indbrud, der har givet omfangsrige skader på friluftsbadet såvel som selve hallerne, hvor ukendte gerningsmænd tilsyneladende er gået målrettet efter kontanter.

Ærgerlige penge

Dagen derpå er det først og fremmest ærgrelsen over ødelæggelserne, der fylder for Jan Fogh. Han forklarer, at dobbelt-indbruddet ikke umiddelbart kommer til at få konsekvenser for driften i Toftlund, men at det kommer til at koste en del timers arbejde og en del penge at udbedre de mange skader.

- Det betyder ikke umiddelbart noget for driften, for hallen er ferielukket, og friluftsbadet har vi allerede kunnet åbne i løbet af dagen i dag, siger han og fortsætter:

- Men det er klart, at det giver en frygtelig masse bøvl, og prisen på at reparere det hele overstiger mange gange det, der er stjålet for. Vi har brugt rigtig mange penge, når det her er lavet.

Men først og fremmest ærgrer Jan Fogh sig over, at indbruddet nok bliver endnu et kapitel om ballade i byen:

- En ting som er rigtig træls ved det her, er, at der i forvejen er en dårlig stemning omkring hærværk og ballade. Folk er trætte af, at det her sker i vores by, siger han.