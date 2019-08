TØNDER: To guldøreringe og to ure er forsvundet, efter en indbrudstyv slap afsted med et ganske frækt indbrud på Østergade i Tønder tirsdag. Det hele skete nemlig i dagslys, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Et vindue har stået på klem, og her har man afhaspet det, og er kommet ind ad den vej. Man har konstateret, at der er stjålet to guldøreringe fra et smykkeskrin, og derudover er der fra stedet forsvundet to armbåndsure af mærkerne Hugo Boss samt Dolce & Gabbana.

Indbruddet blev begået mellem 07.30 og 13.30 tirsdag, oplyser politiet.