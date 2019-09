TOFTLUND: En garageport er brudt op, men umiddelbart er intet blevet stjålet. Det er ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi status efter at en eller flere ukendte gerningsmænd mellem onsdag klokken 12.30 og torsdag klokken 08.00, forsøgte at bryde ind i et garageanlæg på Elmevej i Toftlund.