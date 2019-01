Indbrudsforsøg: Politiet efterlyser to mørke mænd

AGERSKOV: - To mørke mænd, der kører i en mindre blå bil.

Sådan lyder politiets signalement og advarsel i forbindelse med et indbrudsforsøg på en landejendom i Strandelhjørn ved Agerskov.

De to unge mænd blev tirsdag formiddag ved 10-tiden set ved den pågældende ejendom. De havde ifølge politiet medbragt noget værktøj og forsøgte at opbryde et vindue. Forehavendet mislykkedes og blev opgivet, hvorefter de to mænd kørte fra stedet.

Vidner har givet følgende signalement af de to efterlyste: Den første var en mand på 20-25 år, mellem 150-160 cm høj, mørk i huden, mørkt hår og skæg. Den anden var ligeledes 20-25 år, omkring 170-175 cm. Han havde ligeledes mørk hud og mørkt hår.

Ifølge politiet foreligger der ingen oplysninger om påklædning eller nærmere informationer om bilen, som de to mænd var kørende i.