Indbrud i varebil: Stak af med motorsave og hækklippere

SKÆRBÆK: En uheldig ejer af en varevogn har mistet en større mængde værktøj, efter der mellem tirsdag og onsdag var indbrud i vedkommendes varevogn.

Bilen stod parkeret på Storegade i Skærbæk, og indbruddet er sket mellem tirsdag klokken 16 og onsdag klokken 12. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

I dette tidsrum har tyvene - der må have haft en forkærlighed for Husqvarna - taget en masse ting. Der er tale om en Husqvarna motorsav, en hækklipper, en stanghækklipper samt en elmotorsav plus diverse ladere og batterier - alt sammen af det svenske mærke.