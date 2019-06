TOFTLUND: Fra en villa beliggende Gøttrupvej i Toftlund er der stjålet porcelæn, tasker, smykker og en iMac ved et indbrud.

Leder af efterforskningen i politiets Områdecenter Syd, Jens Peter Rudbeck, oplyser, at en ukendt gerningsmand er kommet ind i bygningen efter at have knust en rude.

Indbruddet er sket i tidsrummet onsdag til mandag.

Indbruddet blev anmeldt mandag klokken 14.42.