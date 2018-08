Imod alle odds: Skærbæk løftede EM-finale og fik tre på skamlen

Voldsom regn var ved at skylle EM-stævnet på Skærbæks speedwaystadion væk. Men banefolkene udrettede ifølge formand Torben Nielsen intet mindre end et mirakel, og rent sportsligt viste de lokale Skærbæk-kørere deres klasse.

- Vi nåede det lige. Under præmieoverrækkelsen begyndte det at regne igen, lyder det fra formanden.

I weekenden stod han i spidsen for et stort antal frivillige, der var vært for Europamesterskabet i ungdomsspeedway. Imod alle odds lykkedes det at gennemføre stævnet.

- Det var som om himlen faldt ned over os, siger formanden for Skærbæk Motor Klub (SMK), Torben Nielsen.

Dyr omgang

Det økonomiske resultat har han endnu ikke opgjort.

- Men det bliver nok ikke nogen succes, forudser Torben Nielsen.

Mens altså både vejret og formentlig også økonomien drillede, kunne han og resten af klubben glæde sig over, at EM-finalen set gennem Skærbæk-briller rent sportsligt blev en stor succes.

- Det var også et mindre mirakel, som formanden siger.

Alle tre kørere, der kom på podiet, er eller har været aktiv i SMK. Europamester blev Mathias Pollenstadt fra Norge. Han har kørt for Skærbæk de seneste fem sæsoner. Nummer to og dermed sølvet gik til tyskeren Noric Blödum, der stiller op for Skærbæk, mens bronzemedaljen kom til at hænge om halsen på den lokale Jesper Knudsen fra Roager.

Netop Jesper Knudsen var indtil allersidst et godt bud på en kommende europamester. Men en lille fejl i starten af det afgørende heat kostede dyrt, og så måtte han altså tage til takke med tredjepladsen.

Også en anden lokal kører, Casper Nielsen, deltog i EM-stævnet som reservekører. Han fik chancen for at vise flaget og farten, da en polsk kører blev ramt af teknisk uheld, og selv om han var oppe mod to, der siden endte på podiet, kørte han sig til et point.

Når SMK havde fået tilsagn om at være vært for Europamesterskabet, skyldes det, at klubben tidligere har vist, at den kan løfte store opgaver. Og så er speedwaybanen i Skærbæk blevet opgraderet med bl.a. nye bander og et nyt dommertårn. En investering på 800.000 kroner, som klubben har fået hjælp til at løfte med hjælp af kommunen og flere fonde.