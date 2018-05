Ildsjælene stjal rampelyset

Den anden ungdomspris gik til Kathrine Weber Christoffersen og Aksel Sørensen fra FDF Toftlund, der begge er med til at løfte store opgaver hos FDF Toftlund. Her har de været aktive i henholdsvis 10 og 14 år.

Didde Trige Demant og Maiken Aagård Hansen fra Øster Højst Ungdoms- og Idrætsforening vandt prisen for deres seks år lange engagement som gymnastiktrænere - en sport, de begge har været en del af i Øster Højst, siden de var to år.

BRANDERUP: Der var smil og klapsalver i massevis, da Tønder Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg samt Folkeoplysningsudvalget holdt sin årlige prisuddeling. Priserne uddeles blandt de, der har gjort et stor frivillig indsats for sports- og fritidsforeninger i Tønder Kommune i det forgange år - og til årets lokale mestre.

Verdensmesterskaber Laurits Juhl-Boisen, dans: Sølv i Electric Boogie og Bronze i Hip Hop solo, samt EM-sølv i Hip Hop solo.Børge Hansen, krolf: Kampspil. Europamesterskaber Tim Sørensen, speedway: EM-sølv for hold, DM-guld individuelt Nordiske mesterskaber Klaus Johnsen, BMX: EM-sølv i BMX Cruiser samt DM-guld. Danmarksmesterskaber Ib Søborg, BMX: DM-guld i BMX Cruiser 40+ Mathilde Juhl Boisen, dans: DM-guld i Hip Hop Solo. Jyske mesterskaber Agerskov Sogns Ungdomsforening - 11-mands fodbold U14 Drenge 2 Højer IF/Tønder SF-Fodbold - Indefodbold U18 Piger B Regionsmesterskaber Højer IF/Tønder SF-Fodbold - U18 Piger Indefodbold Idrætsforeningen Rend og Hop - Hal Hockey Sønderjyske mesterskaber Johanne Grue, guld i 600 meter løb for piger, 8 år. Camille Agathe Tvangsø Sønnichsen, guld i boldkast for piger, 8 år Liane Hesler Filtenborg, guld i kuglestød for piger, 12 år. Simon Frisk Kristensen, guld i 800 meter løb for drenge, 12 år.

Endelig var der også priser til fodbolden og BMX-cyklingen. Peter Nørgaard Petersen blev præmieret for sit mangeårige arbejde som fodboldtræner i Bredebro IF, hvor han startede som træner i 1984 og stadig er det den dag i dag, mens Allan B. Nielsen vandt sin pris for sit engagement som BMX-træner. Han er den eneste af slagsen i Tønder BMX Klub.

Spejderlederne Dorthe Friehling og Thorkil Vindel Duedahl fra Agerskov Ravne kan kalde sig prisvindere, fordi de har været en vigtig del af det arbejde, der har vendt spejdergruppens medlemstal. Nu er der over 40 aktive spejdere i Agerskov - en indsats, som de to nu har et synligt bevis på.

Store foreningsindsatser

Foreningsindsatsprisen er til de ildsjæle, der gør noget ekstraordinært for at sikre de lokale foreningers drift. Ved prisuddelingen blev i alt seks hædret for deres store indsats for foreningerne.

Tønder Amatørscenes Elisabeth Margrethe Hansen vandt for sit store arbejde med at styre kostumeholdet. Der er altid pres på inden premieren, men hun kaster sig altid ud i at finde det helt rigtige tøj til alle, lød det i indstillingen.

SG Wests Thomas Carstensen kan nu kalde sig prisvinder, fordi han altid er klar til at hjælpe. Uanset opgaven, så er han altid med - og har været det i 13 år.

Blandt gymnasterne gik foreningsindsatspriserne til Maibritt Schulz fra Toftlund IF for sit stabile drive i gymnastikafdelingen, hvor hun også er sekretær.

Resten af de seks foreningsindsatspriser gik til håndbold, fitness og badminton.

Johanne Clausen fra Bredebro IF er prisvinder for sitarbejde for håndboldafdelingen. Som leder for afdelingen gennem 16 år og med en livslang passion for sporten er hun altid med.

I Møgeltønder UIF er Mona Sørensen prismodtager for sit 40 år lange arbejde for foreningen - det inkluderer over ti år som badmintonformand og et stort arbejde for foreningens øvrige afdelinger.

Helen Schmidt vinder for sin indsats med Fitnez Bredebro, hvor hun har været formand siden starten i 2011 og stadig i dag bærer centret fremad.