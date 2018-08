Ild i stuen: Røgalarm redder familie

VESTER TERP: En familie med to voksne og to børn kan formentlig takke deres røgalarm for, at de ikke kom til skade eller det, der er værre, da der natten til tirsdag udbrød brand i deres hjem i Vester Terp ved Løgumkloster.

Brandværnet blev kaldt til branden i stuehuset kort efter klokken 1.

- De vi kommer derud, er der kraftig ild i et rum. Hele familie var i god behold uden for, og røgalarmen var i gang. Så det var helt, som det skulle være, oplyser indsatsleder Kenneth Achner, Brand & Redning Sønderjylland, Tønder.

Løgumklosters frivillige brandfolk fik hurtigt bugt med flammerne, der hærgede i ejendommens stue. Den udbrændte, ligesom den øvrige bygning var røg- og sodskadet og dermed ubeboelig. Familien tilbragte resten af natten hos familie/bekendte, mens et tilkaldt skadeservice-firma gik igang med oprydning og sikring af ejendommen.

Ifølge politikommissær Thomas Berg, Syd- og Sønderjyllands Politi, Sønderborg, skyldes ilden ifølge vidner formentlig et glemt stearinlys i stuen, der har antændt en sofa.